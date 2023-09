Garcia sorride: Osimhen tornerà prima degli altri dalla nazionale, il motivo

Le speranze del Napoli dopo la sosta sono soprattutto nel talento di Kvaratskhelia, alla ricerca del gol che manca dal 19 marzo

Le speranze del Napoli dopo la sosta sono nel talento di Kvaratskhelia, alla ricerca del gol che manca dal 19 marzo anche in Nazionale, e in Osimhen che stavolta avrà una sosta più breve. La Nigeria giocherà una sola partita, domenica contro Sao Tomè and Principe, potrà rientrare prima rispetto ad altre occasioni e preparare la trasferta di Genova. Garcia lo attende, il riscatto post Lazio passa anche per il suo bomber. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.