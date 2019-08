Gazzetta - Lozano, pagata l'intera clausola da 42 mln ed aumento sull'ingaggio per questione diritti d'immagine

Nessuno sconto dal Psv. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla dell'affare, ormai concluso, per portare in maglia Napoli Hirving Lozano: "I tempi sono stati lunghi, perché De Laurentiis ha tentato fino in fondo di risparmiare qualcosa sui 42 milioni previsti dalla clausola imposta dal Psv Eindhoven. Ma il club olandese non ne ha voluto sapere di fare sconti, ha preteso il pagamento della cifra per intero. Poi, c’è stata la questione dei diritti d’immagine, discussa con Mino Raiola, il procuratore del giocatore: per averli il presidente ha elevato lo stipendio da 4 a 4,5 milioni di euro a stagione. Insomma, i dirigenti si sono impegnati al massimo per accontentare l’allenatore: in cima alla lista dei rinforzi, approntata da Ancelotti, il primo nome era proprio quello di Lozano che aveva apprezzato nella scorsa estate durante il Mondiale in Russia".