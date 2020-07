Gazzetta - Napoli ha in mano il 'sì' di Boga: ora c'è da convincere il Sassuolo a cederlo

Non solo Victor Osimhen, colpo ormai imminente. Per l'attacco il Napoli ha puntato forte anche Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, per coprire il buco in organico che lascerà José Maria Callejon. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha in mano il gradimento totale dell'ivoriano, che dunque avrebbe già detto 'sì'. C'è da convincere però la società emiliana, poco propensa a lasciar partire uno dei suoi più importanti talenti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.