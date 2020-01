Gazzetta - Petagna spinge per trasferirsi al Napoli: se arriva a giugno il prezzo scende

Il Napoli non molla la presa per Andrea Petagna, individuato dalla società come rinforzo ideale per completare l'attacco. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che al momento c’è un discorso avviato con la Spal con la punta che sarebbe pronta ad accettare la nuova sfida e che anzi starebbe spingendo per la cessione. Ma al momento la Spal fa muro, Petagna è troppo importante per la salvezza e per questo non intende privarsene. Il quotidiano spiega che il Napoli è arrivato ad offrire 22 milioni mentre scenderebbe a 19 in caso di affare da concluere per giugno.