Georgia, che umiliazione con la Spagna! Ko per 7-1 e 90' per Kvaratskhelia

Vittoria fondamentale quella della Spagna, impegnata del match contro la Georgia valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. La Nazionale di De la Fuente chiude ogni discorso già nel primo tempo, con la doppietta di Morata, l'autogol di Kvirkvelia e il sigillo di Olmo. Nella ripresa, Morata con il suo terzo gol di giornata, Nico Williams e Yamal - al debutto assoluto in Nazionale - arrotondano ulteriormente il punteggio. Da segnalare anche la rete della bandiera per Kvaratskhelia e compagni, messa a segno da Chakvetadze. Con questo successo la Roja raggiunge il secondo posto nel girone a quota 6 punti.

GRUPPO A

Scozia 12

Spagna 6*

Norvegia 4

Georgia 4

Cipro 0*

* una partita in meno