Già più di 600mila al Maradona: continui sold-out e la media spettatori è schizzata

Più di 600.000 tifosi, Napoli suona la carica, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport per raccontare dei continui sold-out al Maradona

"Ogni occasione è buona per fare festa. Lo dicono i numeri, le cifre, oppure il ricordo che non sfumerà delle recenti notti magiche, delle vittorie contro Liverpool, Juventus e Roma, dell’entusiasmo travolgente di una città in apnea fino alla partita successiva. Il totale degli spettatori che quest’anno si sono accomodati al Maradona è di 603.903, un dato amplificato dai pienoni che neppure si contano più. Non cambierà la musica domani coi cinquantamila classici, o poco meno, dipenderà dagli ultimi indecisi. Restano pochissimi biglietti a disposizione, diverse disponibilità per l’anello inferiore della Curva A e poco altro, qualche scorta tra Distinti, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo, ma sono posti limitati. La media di tifosi in campionato a partita è di 42.723, oltre 10mila in più rispetto ad un anno fa".