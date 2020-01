Giroud, l'intermediario: "Mertens-Chelsea? Affare tramontato, il belga vuole restare a Napoli"

Vincenzo Morabito, intermediario di Olivier Giroud in Italia, ha parlato così a Sky Sport del possibile trasferimento del centravanti francese dal Chelsea alla Lazio nell'ultimo giorno di mercato, soffermandosi ovviamente anche sulle voci riguardanti Mertens ed il Chelsea: "Roma è una piazza storicamente molto calda, una piazza che si appassiona e che ha fame. La Lazio, intesa come società, ha fatto grandi passi in avanti negli ultimi tempi, mi ricorda quella di Cragnotti. Giroud-Lazio? Giroud è il centravanti campione del mondo, sta valutando anche la Lazio insieme alle proposte di Inter, Manchester United, Tottenham, Newcastle... In questo momento però siamo bloccati, il Chelsea deve prima trovare un sostituto. E questo non sarà Mertens: i Blues lo considerano definitivamente tramontato, perché l'intenzione del giocatore è quella di restare al Napoli".