Giuffredi: “Ko col Milan salutare, il Napoli tornerà subito quello di sempre! Sui rinnovi…”

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Io sono molto tranquillo, credo sia un incidente di percorso come capitato contro l’Inter e contro la Lazio. Il Napoli dopo quelle due sconfitte ha dimostrato di saper tornare a correre e a fare grande calcio. Merito poi al Milan, a volte dimentichiamo gli avversari ma è stato un grandissimo Milan che ha fatto una partita straordinaria. Ma per me è stato solo un incidente di percorso, meglio tutto storto in una partita che in più partite. Non dobbiamo aver paura di nessuno perché abbiamo l’allenatore più forte d’Italia. Spalletti ha dimostrato di essere il migliore in Italia e tra i più forti in Europa. Abbiamo un gruppo di ragazzi che a livello comportamentale sono stati esemplari, hanno espresso il più bel calcio in Italia.