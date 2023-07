Giuffredi: “Rinnovo Mario Rui? Aggiornamento a Castel di Sagro. Faraoni? Vuole chiudere carriera a Verona”

"Gaetano? Il futuro di Gianluca è tutto da decifrare, a Castel di Sangro tornerà a correre e poi bisogna capire le aspettative dell’allenatore".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano: "Era il desiderio di Di Lorenzo quello di firmare il rinnovo a vita col Napoli, ci stavamo lavorando da un po’ di tempo ed è arrivato a Dimaro.

Rinnovo Mario Rui? Ne abbiamo parlato, ci siamo detti di aggiornarci nel ritiro di Castel di Sangro. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Mario negli ultimi due anni credo sia stato tra i giocatori fondamentali del Napoli, spero che sia così anche per Garcia. Può essere ancora un protagonista come nell’era Sarri e Spalletti.

Politano motivato? Su Politano mi sono già espresso su varie interviste, bisogna anche sapere interpretare il pensiero o lo stato d’animo del giocatore. Purtroppo parte dei giornalisti interpretano a loro modo per alimentare polemiche che non servono a nulla.

Faraoni? Non c’è mai stata una trattativa, non ho mai parlato col Napoli. Sta bene a Verona, è il capitano, sta bene lì e vuole finire la carriera a Verona. Fino a questo momento non mi è stato mai chiesto, credo che andranno su un altro giocatore.

Le sensazioni degli azzurri su Garcia? Ottime, è un allenatore molto intelligente e bravo nella gestione del gruppo.Tutti lavorano con grande armonia e serenità”.