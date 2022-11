Giuntoli a Mediaset: "Favoriti? Lo sono loro. I troppi complimenti sono un rischio"

"Stiamo facendo molto bene e dobbiamo continuare, poi dove possiamo arrivare non lo so... "

"Ci fa piacere della considerazione mostrata ma favoriti non lo siamo, loro sono una grande squadra e noi vogliamo crescere e vedere dove riusciamo ad arrivare". Parole e pensieri di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che ha rilasciato una intervista ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Liverpool.

Klopp ha detto che il Napoli può arrivare fino in fondo in Champions

"Stiamo facendo molto bene e dobbiamo continuare, poi dove possiamo arrivare non lo so... E' un traguardo da pensare troppo alto, dobbiamo solo pensare a crescere giorno dopo giorno".

Non vi dispiace fermarvi per una pausa così lunga?

"E' una novità per tutti, solo a gennaio sapremo se la pausa sarà stata positiva o no. Cinque giocatori sicuramente andranno al Mondiale, 2-3 sono in preallarme: non saranno pochissimi. Noi cercheremo di farli riposare per poi ripartire con maggiore energie per la seconda parte di stagione".

Stasera il Napoli deve dimostrare di essere all'altezza del palcoscenico

"Noi vogliamo dimostrare a noi stessi chi siamo, poi tutto facile non l'abbiamo mai pensato... Noi pensiamo sia tutto difficile e i complimenti rischiano di addolcirci un pochino. Sicuramente la gara di stasera può darci ulteriori risposte".

La gara d'andata col Liverpool è stato il momento della svolta?

"Le cose se succedono prima vanno pensate. Noi abbiamo lavorato con l'intento di costruire una squadra importante, l'abbiamo pensato anche in estate. Le cose ora ci stanno riuscendo ma conta oggi, il passato non conta. Quella di oggi sarà una gara molto importante e difficile, vogliamo superare questa prova".