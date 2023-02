Giuntoli a Sky: "Il mio contratto? Nessun problema. Obiettivi? Non ce li poniamo perché vogliamo sognare"

Siete favoriti stasera? Loro sono una squadra fatta bene e molto forte. Sono una squadra di ragazzi, anche loro faranno parlare in futuro. Sarà una sfida alla pari, difficile ma ce la giochiamo fino in fondo”.

Ci spiega la scelta di Olivera titolare? “Voglio andare con il mister. Abbiamo fin dall’inizio considerato nessuno riserve e nessuno titolare. Abbiamo tanti titolari, Olivera, Mario Rui, Raspadori, Simeone sono tutti titolari. Qualcuno ha giocato un po’ più, qualcun altro un po’ in meno. Il mister in base alle occasioni e al momento sceglie, alla fine i risultati gli stanno dando ragione”.

Nel pre-partita di Eintracht Francoforte-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport : “Come i giocatori stano gestendo la pressione? Onestamente ho visto facce un po’ tese, sono ragazzi quasi debuttanti in Champions, è normale. In questi mesi hanno dimostrato di saper gestire queste gare. Siamo fuciosi che possano fare bene anche stasera”.

De Laurentiis ti ha già confermato? “Io ho il contratto anche per il prossimo anno, non ci sono problemi. C’è un ottimo rapporto con il presidente e anche con la sua famiglia. Le lodi fanno sempre piacere ma nel calcio la vera sfida non è l’ultima ma quella che sta per arrivare. Dobbiamo sempre pensare al futuro, sempre pensare a quello che è stato fatto di sbagliato e non a quello che è stato fatto di giusto”.

Kolo Muani preso gratis dall’Eintracht, sono stati bravi? “E’ un calciatore molto bravo. Sono riusciti a prenderlo come giocatore senza contratto. Sono stati molto bravi e veloci a fare questa operazione. Il direttore è di alto livello, gli faccio davvero i complimenti per questa operazione ma ne hanno fatte anche altri. Anche Lindstrom è un esterno destro di alto livello, Ndicka un difensore classe ’99 che non so se perderanno, Kamada. E’ insomma una squadra che ha dei valori importanti”.

Quale qualità del Napoli la rende più orgoglioso? “Scegliendo un aggettivo dico forse affamata. Ora pensiamo a questa partita che è molto complicata e difficile e poi penseremo agli altri obiettivi. Dobbiamo pensare a partita dopo partita, non vogliamo porci obiettivi proprio perché vogliamo sognare”.