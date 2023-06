Giuntoli assente all'apertura del mercato: "Dovevo risolvere questo inconveniente"

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non è a Rimini per l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato perché impegnato con la risoluzione

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non è a Rimini per l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato perché impegnato con la risoluzione del contratto col Napoli definita solo nelle ultime ore: "Oggi ho avuto questo inconveniente da mettere a posto e non sono riuscito a venire", ha detto il collegamento per commentare il premio ricevuto.

Giuntoli ha poi parlato dello Scudetto conquistato nell'ultima stagione: “C’è grande soddisfazione da parte di tutti al Napoli, è stato un anno straordinario. Il sentirsi sempre un noi e mai un io è stato la nostra forza, ciò che ci ha resi più forti. Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna sul mercato, tornando a puntare sui giovani come facevamo una volta”.