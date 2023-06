Giuntoli da separato in casa: non partecipa più alle riunioni strategiche

GIOVANILI IL SOGNO DI AMBROSINO CONTINUA: ITALIA U20 IN SEMIFINALE AL MONDIALE, COLOMBIA BATTUTA L'Italia U20 continua la sua corsa ai Mondiali di categoria. Gli azzurrini hanno avuto la meglio anche sulla Colombia, vincendo 3-1 e qualificandosi per la semifinale dove sfideranno una tra Corea del Sud e Nigeria. A trascinare la formazione di Carmine... L'Italia U20 continua la sua corsa ai Mondiali di categoria. Gli azzurrini hanno avuto la meglio anche sulla Colombia, vincendo 3-1 e qualificandosi per la semifinale dove sfideranno una tra Corea del Sud e Nigeria. A trascinare la formazione di Carmine... LE ALTRE DI A ALTRO CHE SUPERLEGA: LA JUVE POTREBBE FINIRE IN ARABIA PER LA SAUDI CHAMPIONS "L’Arabia corteggia Juventus e Barcellona per la Saudi Champions" scrive quest'oggi Tuttosport. "L’Arabia corteggia Juventus e Barcellona per la Saudi Champions" scrive quest'oggi Tuttosport.