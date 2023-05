Giuntoli ha detto sì alla Juve: in arrivo Accardi dall'Empoli

La sua scrivania è virtualmente assegnata a Pietro Accardi, ds all'Empoli

Il Napoli cambierà direttore sportivo. La Juventus, da un po’ in attesa, ha chiesto conferme e adesioni e Cristiano Giuntoli, che dalla propria agenda aveva già spazzato via le lusinghiere proposte dall’Inghilterra, le ha detto sì. Adesso, perché tutto possa accadere alla luce del sole, affinché non sia gossip, non resta altro da fare che trovare il modo per staccarsi dal Napoli e da De Laurentiis. La sua scrivania è virtualmente assegnata a Pietro Accardi, ds all'Empoli.