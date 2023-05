Giuntoli-Juve, l'ok di ADL non arriverà prima di due settimane: la situazione

TuttoNapoli.net

"Nessun veto su Cristiano Giuntoli". E' questo il concetto espresso ieri da Massimiliano Allegri sulla questione direttore sportivo della Juventus. L'attuale d.s. del Napoli è promesso sposo ai bianconeri, che però dovranno ancora attendere un po' prima di definire l'operazione. Lo si apprende da La Gazzetta dello Sport:

"Da aziendalista (parola con cui ama etichettarsi) e anche da uomo di mondo Max sa che la strada migliore è sempre la diplomazia e il diesse in pectore ha le sue stesse idee: Giuntoli non ha mai pensato di far fuori Allegri, arriverà in punta di piedi e con l’intenzione di fare squadra con l’allenatore. Manca solo il sì di De Laurentiis, che tutte le parti in causa sono convinte arriverà: magari non subito, più probabile tra un paio di settimane, quando il numero uno del Napoli avrà sciolto il nodo allenatore”