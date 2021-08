Giuntoli preferisce Berge a Bakayoko per due motivi

Per il centrocampo del Napoli Bakayoko, un nome che ritorna, potrebbe avere, rispetto ad altri, il vantaggio di conoscere ambiente e compagni: ma pure questa è una strada ancora tutta da esplorare, in una mediana nella quale Giuntoli infilerebbe Berge, che è più giovane del francese - quattro anni in meno - ed ha un ingaggio più umano per chi è stato ricco e poteva esserlo e ora deve difendere ciò che ha. Lo scrive il Corriere dello Sport.