Granada-Napoli, gli incroci tra EL e Serie A: l'andata dopo la Juve, il ritorno prima del derby

L'urna di Nyon ha parlato: il Napoli pesca il Granada in Europa League e l'appuntamento con i sedicesimi di finale è per febbraio, prima fuori casa e poi il ritorno al 'Maradona'. Come si incastrano questi due impegni nel calendario del Napoli? L'andata, il 18 febbraio, si dispone tra Napoli-Juventus e Atalanta-Napoli, poi si giocherà il ritorno in casa e tre giorni dopo il derby col Benevento, ancora al 'Maradona'. Ecco gli incastri.

domenica 14/2: Napoli-Juventus

giovedì 18/2: Granada-Napoli

domenica 21/2: Atalanta-Napoli

giovedì 25/2: Napoli-Granada

domenica 28/2: Napoli-Benevento