Gruppi organizzati, niente zone franche al Maradona per la Questura: non c'è discussione

Telefonate e poi un incontro a metà settimana scorsa tra Aurelio De Laurentiis ed il sindaco Gaetano Manfredi. Oltre al Maradona, con la necessità di far vivere l'impianto ogni giorno con il Museo del club ed il ripristino dei parcheggi sotterranei, secondo il quotidiano Il Mattino è probabile si sia parlato anche del pubblico. La strada per il ritorno del cosiddetto tifo organizzato nelle Curve è in salita perché riguarda la Questura e ci sono regole ben chiare: "Immaginare zone franche al Maradona è un puro esercizio dialettico o poco più. La Società che ha in gestione lo stadio potrebbe avere margini per trovare una mediazione - si legge - qualora si desse via a un tavolo sull'argomento. Si tratta di ragionamenti, di concreto non c'è nulla ed è bene sottolinearlo per non alimentare particolari attese".