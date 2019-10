Haaland, l'osservatore dà ragione al Napoli: "Mai detto di averlo proposto ai partenopei"

Loris Boni, ex centrocampista di Roma e Samp che oggi fa l'osservatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per chiarire la questione legata ad Haaland e la notizia riportata in mattinata secondo la quale l'attaccante del Salisburgo sia stato proposto al Napoli in passato, notizia poi smentita dal Napoli con un tweet: "Confermo quanto ha detto il Napoli, non ho mai detto che la squadra che ho menzionato fosse il Napoli, non ho mai segnalato Haaland al Napoli. Conoscevo questo ragazzo, l'ho segnalato ad altre due squadre ma non al Napoli, mai segnalato a Giuntoli o chi per esso. Dispiace che il giornalista abbia scritto cose che io non ho detto, stimo tantissimo il Napoli e sono amico di Ancelotti, io non ho mai fatto una segnalazione al Napoli. Io non faccio il procuratore o l'agente, lavoro in Norvegia da dieci anni, se vedo un giocatore che merita attenzione lo segnalo a chi conosco.

Quali sono questi club italiani ai quali ho segnalato Haaland? Col senno di poi io posso dire di osservare un giocatore, ma io posso dare un segnale che si ferma si, ho giocato a calcio 25 anni. Odegaard ed Haaland li ho segnalati alla Roma, e questa è verità. Entrambi sono seguiti dai due padri, la cosa poi è scemata perchè il portiere è andato al Real Madrid e l'attaccante al Salisburgo. La mia intervista è stata dettata dal fatto che voleva sapere del calcio norvegese. Con la Roma ho un filo diretto, sono un ex romanista, non lo faccio per lavoro, ma quando vedo in Norvegia qualcosa di interessante lo segnalo a loro, poi la scelta di proseguire o meno è soltanto loro. Berge è un altro che ho segnalato alla Roma, bisognerebbe seguire meglio il calcio norvegese".