Hamsik non dimentica Napoli: "E' un posto speciale e la mia seconda casa. Non escludo un ritorno"

Presentato come nuovo giocatore del Göteborg , Marek Hamsik ha risposto anche a una domanda riguardante il suo rapporto col Napoli e un eventuale ritorno: "Mai dire mai, non chiuderò mai la porta perché ho speso vi ho speso la mia intera carriera. È un posto speciale che ho nel cuore ed è la mia seconda casa. Ma ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa succederà". 33 anni, Hamsik è approdato in Svezia dopo aver risolto il suo contratto col Dalian Pro, in Cina. Con il Napoli, dal 2007 al 2019, ha giocato 520 partite, stabilendo il record di presenze con i partenopei, segnando 121 reti.