Hellas, Tudor si complimenta con Ayroldi: "Bravo, non è facile arbitrare a Napoli"

Pareggio dell'Hellas, che ferma il Napoli al Maradona e continua il momento positivo. Questo il commento in conferenza stampa del tecnico Igor Tudor. "I punti fatti sono tanti e penso che i nostri punti siano tutti meritati e questo ci deve dare una grande spinta e fiducia nel nostro lavoro quotidiano che poi va espresso la domenica.

Sulle due espulsioni nel finale "Non ho ancora visto sul video, non le posso giudicare. Sembravano esagerate, però non posso dirlo con certezza. Quando ottieni 1-1 ti va bene tutto, se c'era altro risultato mi arrabbiavo. Dopo l'1-1 va bene così".

Quali margini di crescita ha il Verona? "Un allenatore non deve mai accontentarsi. Se oggi concedi cinque tiri, la prossima vuoi concederne due. Abbiamo fatto belle prestazioni, punti che abbiamo meritato ma dobbiamo già guardare il futuro. Questa è una gara importante per capire di che pasta sono fatti i miei giocatori.e sono contento della risposta. Guardiamo con ottimismo al futuro".

Spalletti dice che l'arbitro non lo ha convinto... "Ognuno può pensarla come vuole. Quando giochi contro di noi devo dire che non è facile arbitrare, devi capire quando è fallo e quando è una pressione. Io ho avuto una buona sensazione per l'arbitro, non era facile qui con fischi e pressione. Non è facile arbitrare qua".