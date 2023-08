As - Veiga a un passo! Si chiude a giorni, il Napoli non pagherà la clausola: i dettagli

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LE GIOVANILI: ARRIVA IL 2008 SALATI Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. LE ALTRE DI A FROSINONE, DEBUTTO VINCENTE E AVANTI IN COPPA ITALIA: 1-0 AL PISA Esordio vincente sulla panchina del Frosinone per Eusebio Di Francesco: i ciociari aprono la stagione con una vittoria di misura sul Pisa di Alberto Aquilani, sconfitto grazie ad un gol di Giuseppe Caso, complice una evidente deviazione della difesa ospite. Il... Esordio vincente sulla panchina del Frosinone per Eusebio Di Francesco: i ciociari aprono la stagione con una vittoria di misura sul Pisa di Alberto Aquilani, sconfitto grazie ad un gol di Giuseppe Caso, complice una evidente deviazione della difesa ospite. Il...