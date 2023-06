Bild - Kim sempre più vicino al Bayern: videochiamata con Tuchel

GIOVANILI IL SOGNO DI AMBROSINO CONTINUA: ITALIA U20 IN SEMIFINALE AL MONDIALE, COLOMBIA BATTUTA L'Italia U20 continua la sua corsa ai Mondiali di categoria. Gli azzurrini hanno avuto la meglio anche sulla Colombia, vincendo 3-1 e qualificandosi per la semifinale dove sfideranno una tra Corea del Sud e Nigeria. A trascinare la formazione di Carmine... L'Italia U20 continua la sua corsa ai Mondiali di categoria. Gli azzurrini hanno avuto la meglio anche sulla Colombia, vincendo 3-1 e qualificandosi per la semifinale dove sfideranno una tra Corea del Sud e Nigeria. A trascinare la formazione di Carmine... LE ALTRE DI A BRASILE-ANCELOTTI, ACCORDO AD UN PASSO: INIZIERÀ NEL 2024 Il matrimonio tra Carlo Ancelotti e il Brasile sembra essere ormai ad un passo. Come riporta La Stampa, il tecnico del Real Madrid, diventerà ct verdeoro a partire dal 1 luglio 2024, ovvero dal giorno dopo la fine del suo contratto con i... Il matrimonio tra Carlo Ancelotti e il Brasile sembra essere ormai ad un passo. Come riporta La Stampa, il tecnico del Real Madrid, diventerà ct verdeoro a partire dal 1 luglio 2024, ovvero dal giorno dopo la fine del suo contratto con i...