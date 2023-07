I Campioni d'Italia partono in trasferta su richiesta di ADL: ancora lavori al Maradona

Saranno i campioni d’Italia, come da prassi legate alle scelte televisive, a inaugurare il campionato di Serie A.

Saranno i campioni d’Italia, come da prassi legate alle scelte televisive, a inaugurare il campionato di Serie A. Il Corriere dello Sport ricorda che quest’anno tocca dunque al Napoli, eccezionalmente in trasferta (su precisa richiesta di De Laurentiis per dei lavori al Maradona) a Frosinone, ma gli azzurri non saranno soli: sabato 19 agosto alle 18.30 si giocherà anche la sfida tra Empoli e Verona, mentre alle 20.45 si disputeranno Genoa-Fiorentina e Inter-Monza.