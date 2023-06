CdM - ADL cerca di tenere Osimhen e incontrerà di nuovo l'agente: la cifra sul piatto per blindarlo

Il Napoli lo valuta 150 milioni di euro, le offerte fin qui sul tavolo non hanno mai superato i 100, si legge.

Aurelio De Laurentiis vorrebbe trattenere Victor Osimhen e sta provando a blindarlo, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno. E' già andato in scena un incontro interlocutorio con il suo agente, Roberto Calenda, ma ci saranno altri sviluppi. Il Napoli lo valuta 150 milioni di euro, le offerte fin qui sul tavolo non hanno mai superato i 100, si legge. Intanto il presidente azzurro proverà ancora a convincerlo a rimanere tramite i summit col procuratore:

"Ce ne saranno altri, uno probabilmente nel corso della prossima settimana, l’entourage di Osimhen vuole conoscere nei dettagli una proposta per il rinnovo visto che dal colloquio romano è emersa un’ampia distanza tra le richieste e l’offerta. Considerando la politica sul monte ingaggi, per De Laurentiis sarebbe uno sforzo importante spingersi fino a quota 6 milioni di euro, una cifra non proporzionale nei classici equilibri del mercato alla valutazione monstre compiuta dal Napoli".