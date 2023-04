CdM - ADL ha chiesto 10mila agenti per festa scudetto: giovedì incontro al Viminale

Così il patron si è espresso nel tavolo di discussione in Prefettura sulla questione festa scudetto secondo quanto scrive Il Corriere del Mezzogiorno

Giovedì prossimo al Viminale la riunione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per predisporre le dovute misure organizzative in vista dei festeggiamenti del 3 e del 4 giugno prossimi a Napoli, a chiusura del campionato di calcio di serie A. E ieri in prefettura l’incontro operativo alla presenza del prefetto Claudio Palomba; del questore Alessandro Giuliano; dei vertici delle forze dell’ordine; dei rappresentanti del Comune, con il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu; della Regione, con il capo di gabinetto Almerina Bove, il responsabile delle relazioni esterne Bruno Cesario e il portavoce del presidente Paolo Russo; del direttore generale della Asl Napoli 1 Ciro Vedoliva e del direttore del servizio 118 Giuseppe Galano; del presidente della Unione industriali, Costanzo Jannotti Pecci e del presidente della società sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis.