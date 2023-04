Cdm - ADL-Ultras vicini a punto d'incontro: con Verona e Milan torneranno bandiere e striscioni

Spalletti a San Siro nella conferenza stampa post-partita ha usato parole forti riguardo al clima che si dovrà respirare al Maradona

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti a San Siro nella conferenza stampa post-partita ha usato parole forti riguardo al clima che si dovrà respirare al Maradona. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, sembra che le parti siano vicine ad un punto d’incontro, sia sabato per la gara contro il Verona che per l’incontro di Champions League di martedì il Napoli dovrebbe poter contare sul sostegno delle curve con bandiere, striscioni, tamburi e megafoni.