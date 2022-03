CdM - Attacco inadeguato dietro Osimhen: Spalletti ha fatto una richiesta alla squadra

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI DEMOLISCE IL MILAN E SI RILANCIA: 3-0 IN 30’ E POI GARA IN CONTROLLO E' un vero e proprio show quello del Napoli Primavera nella sfida di campionato contro il Milan. I partenopei demoliscono i rossoneri con un netto 3-0 in appena meno di mezzora: al 6' la rete di Vergara, al 17' il raddoppio di Saco e al 29' il tris definitivo... E' un vero e proprio show quello del Napoli Primavera nella sfida di campionato contro il Milan. I partenopei demoliscono i rossoneri con un netto 3-0 in appena meno di mezzora: al 6' la rete di Vergara, al 17' il raddoppio di Saco e al 29' il tris definitivo... LE ALTRE DI A MILAN, GIROUD RISPONDE AD UN TIFOSO DOPO LA VITTORIA DI NAPOLI: "CERTO CHE VINCIAMO LO SCUDETTO" Un siparietto che spiega la grande determinazione dell'attaccante e anche la fiducia della squadra di Pioli di poter restare in testa fino al termine del campionato. Un siparietto che spiega la grande determinazione dell'attaccante e anche la fiducia della squadra di Pioli di poter restare in testa fino al termine del campionato.