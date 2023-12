Cdm - Elmas vuole andare via: ha già dato l'ok al Lipsia per gennaio

Si accende il mercato del Napoli: Elif Elmas, infatti, ha una trattativa avviata con il Lipsia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si accende il mercato del Napoli: Elif Elmas, infatti, ha una trattativa avviata con il Lipsia: come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il macedone in estate non ha rinnovato e il Napoli - dato che il suo contratto è in scadenza nel 2025 - potrebbe valutare una proposta da 25 milioni di euro. Elmas potrebbe così partire già a gennaio. Novità a breve.