Cdm - Gasperini è in pole: intrigato dal Napoli, ma serve l'ok dell'Atalanta

Dopo gli apprezzamenti pubblici di De Laurentiis a Gasperini, è proprio il tecnico piemontese ad essere in cima alla lista dei papabili. Lo scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, raccontando che Gasperini è legato per un altro anno all’Atalanta e le parole del presidente orobico Percassi hanno un po’ frenato le ambizioni dell’allenatore, intrigato dalla possibile avventura partenopea:

"Gasperini ha fatto un lavoro straordinario. Ha un altro anno di contratto (4 milioni all’anno, ndr). Impossibile che venga qualcuno a prenderlo. Se lui si presenterà, ne parleremo altrimenti per noi c’è il contratto". Anche per questa problematica in lizza anche Stefano Pioli (in uscita dal Milan e con un anno di contratto a 4,5 milioni) e Vincenzo Italiano. Il sogno, molto difficile per i costi non solo legati all’ingaggio e all’allestimento della rosa, è quello di Antonio Conte. Poche settimane e la matassa sarà sbrogliata