Cdm - Gattuso, il merito di aver rivisto le gerarchie: a partire da Bakayoko, voluto da lui

Le persone intelligenti cambiano idea, non si innamorano delle proprie convinzioni, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno sottolineando che per Rino Gattuso rivedere le gerarchie è stato lo switch della stagione: "Il cambio degli uomini (anche quelli chiave) ha sortito un effetto benefico sulla maturità della squadra. Un esempio su tutti: l’uomo del centrocampo non è più Bakayoko, il giocatore da lui fortemente voluto a Napoli, ma Demme. Piccolo e tuttofare, il tedesco di nome Diego in ossequio a Maradona, ha scalzato posizioni sino ad imporsi sulla fisicità del più esperto francese arrivato dal Chelsea. La variabile nigeriana con Osimhen è invece la nuova strada, inaugurata definitivamente proprio a Genova contro la Samp, che probabilmente Gattuso batterà fino al termine della stagione per la rincorsa Champions. Ha visto e rivisto anche il ruolo di sotto punta: Mertens, il giocatore dai grandi colpi ma ancora non al top della condizione, ha lasciato il posto a Osimhen come centravanti e anche a Zielinski dietro di lui".