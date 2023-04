CdM - I dati che raccontano il mal di gol: serve Osimhen

Basta un dato per fotografare il calo sotto il profilo della qualità e della lucidità nella produzione offensiva.

Mal di gol Osimhen: prova a far ripartire l’attacco azzurro. Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si analizza la difficoltà in fase offensiva degli azzurri nelle ultime uscite.

"Nelle ultime cinque partite il Napoli ha segnato solo tre reti, con tre gare su cinque chiuse senza far gol. In tutta la stagione il Napoli non è riuscito a segnare soltanto in sei delle 39 partite disputate, di cui tre nel mese di aprile, quando si è registrato un fisiologico calo dopo la sosta per le Nazionali e tanti mesi vissuti con il piede sull’acceleratore.

Basta un dato per fotografare il calo sotto il profilo della qualità e della lucidità nella produzione offensiva. Nel ciclo di cinque gare precedenti a Napoli-Milan 0-4, gli azzurri avevano segnato undici gol, ben otto in più rispetto a quanto accaduto ad aprile".