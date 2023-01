CdM - La strategia per Ounahi: intesa col marocchino per chiudere con l'Angers

Così scrive il quotidiano delle mosse del club nella sessione di gennaio

Il Napoli si guarda intorno e lavora nella trattativa per il centrocampista marocchino Ounahi dell’Angers in vista della prossima stagione. Il Napoli cerca con la proposta di un quinquennale a 1,5 milioni più bonus di trovare l’intesa con l’entourage del calciatore per poi chiudere gli accordi con l’Angers ma al momento c’è ancora distanza. C’è la concorrenza di Leeds, Leicester e Almeria, Giuntoli non ha fretta, il Napoli non ama le aste".