Cdm - Niente esordio per Natan: dovrà aspettare (forse) queste due partite

Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ultime di formazione in vista della gara di domani contro il Genoa

TuttoNapoli.net

Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ultime di formazione in vista della gara di domani contro il Genoa: "Si va verso la conferma di Juan Jesus al centro della difesa, Natan probabilmente dovrà attendere ancora per l’esordio in gare ufficiali, magari in una delle altre due gare previste in otto giorni contro Sporting Braga in Champions League e Bologna. Olivera è l’ultimo dei rientranti, soltanto oggi farà allenamento con la squadra, Mario Rui, che nelle prime tre giornate ha collezionato solo trentotto minuti e si è allena- to durante la sosta a Castel Volturno, dovrebbe partire titolare".