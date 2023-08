Cdm - Osimhen e Kvara ko: out dalla prossima amichevole o recuperano?

Focus infortuni sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Focus infortuni sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Kvaratskhelia ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio sinistro, avrà bisogno di qualche giorno per smaltirlo, Osimhen ha avvertito l’adduttore destro più «carico» del solito e a livello precauzionale ha deciso di fermarsi in tempo e non rischiare, è probabile che possa rientrare domenica contro l’Augsburg".

