CdM - Osimhen, si allungano i tempi di recupero: problemi dopo l'infortunio

Si allungano i tempi di recupero per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non rientrerà a breve termine, si pensa che prima di febbraio non potrà tornare in campo. Il giocatore, infatti, ha avuto alcuni problemi post-infortunio e soprattutto dopo le terapie che ha effettuato in Belgio In questo momento continua ad avvertire un forte fastidio. Non sono ancora chiari i tempi di recupero: se ne parlerà almeno tra un mese. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.