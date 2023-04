Cdm - Questura in allerta: possibili infiltrazioni ultrà in trasferta per creare disordini

Rischio infiltrazioni ultrà da altre città, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando del piano sicurezza e di una preoccupazione

Rischio infiltrazioni ultrà da altre città, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando del piano sicurezza e di una preoccupazione: "Varchi e monumenti presidiati, musei e parchi pubblici chiusi. E l’ormai famosa zona rossa che si riempirà d’azzurro (partirà dalle 14 e non dalle 12 come previsto in origine) dove sarà vietato il traffico veicolare.

Per la festa spontanea sono stati aumentati i presidi sanitari, in campo oltre 400 vigili urbani, mentre per le forze dell’ordine arriveranno i rinforzi da Taranto, Bari, Reggio Calabria. Revocati ferie e congedi per assicurare 2000 uomini dai commissariati per l’ordine pubblico. L’area pedonale sarà presidiata ai varchi (90 in tutta la città) da una presenza mista di polizia municipale e forze dell’ordine e i monumenti dall’esercito e dai vigili del fuoco.

La Questura guidata da Alessandro Giuliano è comunque in allerta per la possibile infiltrazione di altre tifoserie pronte ad entrare in contatto durante la festa e creare disordini. Tutta Napoli è pronta a celebrare degnamente questo scudetto: fumogeni nei quartieri, tavolate, musica e soprattutto fuochi d’artificio che faranno da contorno alla festa. Bandite come da ordinanza comunale le sfilate di auto d’epoca colorate d’azzurro al centro storico. Solo le condizioni meteo (è prevista pioggia) potranno frenare l’ardore degli appassionati".