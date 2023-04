CdM - Raspadori (a mezzo servizio): la scelta di Spalletti

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Fuori Osimhen e Simeone, Raspadori a mezzo servizio ma partirà comunque titolare per la sfida al Milan. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Raspadori a Lecce è tornato in campo dal primo minuto dopo uno stop di circa cinquanta giorni, ieri ha iniziato l’allenamento lavorando a parte, poi si è mosso in gruppo compiendo l’intera seduta al fianco dei compagni. Non è al massimo della condizione, è in rodaggio ma sarà al centro dell’attacco con qualche altra soluzione a gara in corso che potrebbe prendere quota come Elmas o Kvaratskhelia".