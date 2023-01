Cdm - Si va verso divieto di trasferta dei napoletani a Salerno: le ultime

Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

C'è grande attesa per la decisione definitiva da parte dell'Osservatorio nazionale del Viminale sulle manifestazioni sportive dopo quanto accaduto sull'A1. Divieto di trasferte per ora in stand-by dopo gli scontri di domenica, anche se trapela la decisione, non ancora ufficializzata, di proibire la prossima trasferta a Salerno dei tifosi del Napoli, viste le antiche rivalità tra loro, e di limitare quella dei tifosi romanisti a La Spezia. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.