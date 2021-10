Cdm - Spalletti non vuole contraccolpi: studiare gli errori e reagire subito a Firenze

La prima sconfitta, con momenti di confusione e nervosismo, può incidere sulla tenuta psicologica della squadra, scrive il Corriere del Mezzogiorno sottolineando però che Spalletti sta lavorando per impedirlo: vuole che non solo non lasci scorie ma anche che sia costruttiva, lavorando sugli errori come per esempio il gol del momentaneo 3-1 subito in dieci contro dieci. Vuole trasmettere questi messaggi non solo al gruppo ma anche all’ambiente. La squadra si è confrontata - si legge -, c’è voglia di reagire subito a questa sconfitta nella difficile trasferta di Firenze.