CdM - Tottenham su Spalletti, ADL vuole trattenerlo ma ha pronto il piano B

Il tema principale in casa Napoli riguarda il futuro di Luciano Spalletti: s’attende l’incontro con De Laurentiis per comprendere se le parti troveranno una visione comune per andare avanti insieme. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che riassume così la situazione sulla questione allenatore.

I rumors di mercato raccontano dell’interesse del Tottenham per Spalletti, De Laurentiis vuole provare a trattenerlo dopo aver esercitato l’opzione unilaterale per un’altra stagione prevista nel contratto sottoscritto nell’estate del 2021. Si ragiona anche, però, sul piano B. Il patron del Napoli ha sempre avuto la propensione a ricercare degli allenatori giovani emergenti. Nel contesto della serie A, piacciono Italiano, profilo gradito dai tempi dello Spezia, Palladino, prossimo avversario del Napoli con il Monza, e Sottil.