Cdm - Zielinski, l'umore oscilla: non ha ancora sciolto tutti i dubbi sull'addio

L’Al Ahli insiste per Piotr Zielinski con una proposta al Napoli che supera quota 30 milioni di euro mentre al giocatore viene offerto uno stipendio di 16 milioni a stagione. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, l’oscillare degli umori del centrocampista polacco non si è ancora stabilizzato, sembrava che la giornata di ieri dovesse rappresentare il momento della scelta ma Zielinski non ha ancora diradato i dubbi nonostante il pressing saudita. In ogni caso, la situazione di Zielinski non incide sulla trattativa per Gabri Veiga del Celta Vigo che ormai procede verso la definizione.