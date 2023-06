Cds - ADL-Galtier, contatti positivi come nel 2021: si attende via libera dal Psg

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis ha dato un’occhiata ai curriculum vitae

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis ha dato un’occhiata ai curriculum vitae di Galtier ed ha sorriso dinnanzi alle recenti soddisfazioni che Christope Galtier si è regalato, aggiungendo alla Ligue 1 con il Lill a (e con Osimhen) un altro titolo, meno faticoso ma egualmente appagante, con il Psg (di Messi, Mbappé e Neymar, ma non solo). Le chiacchierate che due anni fa lasciarono sensazioni positive sono state rielaborate.

Ora Galtier deve liberarsi dal Psg, del quale è allenatore o anche no, quindi ha bisogno di discutere del contratto da sciogliere e del riconoscimento economico da ricevere: certe storie non si chiudono così, dalla sera alla sera, pure perché sugli Champs-Élysées non è ancora arrivato il suo erede, e quindi conviene portar pazienza a tutti.