CdS - ADL sconsolato: la reazione dopo Napoli-Bologna è chiara

Altra figuraccia del Napoli e Aurelio De Laurentiis è sconsolato, ovviamente, ma guarda avanti. Lo scrive il Corriere dello Sport dopo l'ennesima umiliazione casalinga rimediata stavolta contro il Bologna: "De Laurentiis è in tribuna. Sconsolato. Il suo sguardo è già rivolto al futuro, alla rifondazione; perché rifondazione sarà

I giorni della scelta dell'allenatore stanno per entrare nel vivo, la questione e la situazione sono note: Gasperini è il prediletto, ma è ancora impegnato con l'Atalanta a caccia della Champions in campionato e poi nelle finali di Europa League e Coppa Italia. A seguire: Conte è l'idea di ottobre del presidente che non è mai andata via, ma che sottende investimenti importanti da gestire con cura. E poi, certo, Italiano e Pioli a completare la lista".