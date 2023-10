Cds - Allarme Olivera dopo ko in Nazionale: cosa filtra da Castel Volturno

Tra oggi e domani a Castel Volturno sbarcherà l'ultimo nazionale, Olivera. Un altro da verificare

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Tra oggi e domani a Castel Volturno sbarcherà l'ultimo nazionale, Olivera. Un altro da verificare dopo l’allarme vibrato all’86’ dell’amichevole Brasile-Uruguay: sostituzione e via. Un pensiero in più, ma anche una telefonata al Centenario che ha allungato la serenità: pare che la situazione sia serena. Ma Montevideo è lontana: meglio attendere il ritorno a casa Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.