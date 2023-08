Cds - Anguissa, c'è ottimismo verso il Frosinone: le possibili scelte di Garcia

Anguissa è un interrogativo possente, per ora, è più sì che no, scrive il Corriere dello Sport in merito alla presenza del centrocampista contro il Frosinone

Si entra nel vivo delle scelte per il debutto di sabato pomeriggio a Frosinone: "Juan Jesus sembra in vantaggio sul connazionale Natan, ed è una sensazione; Elmas ha maggiori conoscenze di metodi e sistemi rispetto a Cajuste, che però ha la benedizione di Garcia, e dunque entra nelle opzioni; e infine va scelto il protagonista di destra, perché ormai sono in tre a giocarsi il posto: Politano ha qualche chanche in più rispetto a Lozano, che deve sempre discutere del rinnovo, e poi c’è Raspadori, che sa fare tante cose, il centravanti e anche l’esterno, e che con quei piedi può permettersi di mandare in «crisi» un allenatore".