Cds - Calenda-ADL, incontro lunghissimo: spunta il pensiero di Osimhen agli arabi

Ottavo incontro tra Calenda, manager di Osimhen, e De Laurentiis: è durato 4-5 ore. E' stato il più lungo dei tanti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ottavo incontro tra Calenda, manager di Osimhen, e De Laurentiis: è durato 4-5 ore. E' stato il più lungo dei tanti. Calenda, come scrive il Corriere dello Sport, ha discusso per sistemare la questione, per rinforzare l’asse tra De Laurentiis e il Napoli, per accontentare il suo assistito, che preferisce rimanere con la maglia azzurra addosso - e se proprio dovesse salutare, eventualmente andare in Premier ma con vista Champions - e che ai soldi arabi guarda, certo, ma in prospettiva.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).