CdS - Calenda torna in ritiro, ieri nuovo incontro con ADL: distanza notevole, ma Osimhen respinge l'Arabia

Roberto Calenda, manager di Victor Osimhen, è tornato ieri in ritiro a Rivisondoli. Ed era già comparso domenica scorsa, c’è rimasto anche lunedì e martedì, si è visto con De Laurentiis, hanno parlato chiaramente di nuovi ingaggi e di inedite clausole. La notizia arriva dal Corriere dello Sport: il Napoli continua a trattare il rinnovo del centravanti nigeriano, ieri il suo agente è tornato nel ritiro in Abruzzo.

"Non ci sono mal di pancia e si vede dall’espressione (in pubblico) egualmente gioiosa di Osimhen, che sente Napoli al proprio fianco, apprezza e ricambia, si concede per un applauso oppure per l’ovazione, sta con i compagni durante l’1-1 e quando poi si rifugia in palestra, cura il corpo e magari pure la mente”.

L'accordo per il prolungamento contrattuale ancora manca, prosegue il quotidiano: "Ma intanto, per sistemare il vecchio accordo, c’è una distanza ancora ragguardevole: la tentazione di allungarlo, impone di ritoccarlo, e in qualche modo, verso l’alto. [...] In Arabia Saudita Osimhen non vuole andarci, non ora, non subito, perché alla sua età ha voglia di Champions, di Europa, d’un calcio che lo seduca. E tra De Laurentiis e Calenda, chiaramente, ci sono strategie eguali e contrarie: la volontà di starsene in santa pace, tra Castel di Sangro e Fuorigrotta, non è evaporata, ma a condizioni che sono indiscutibilmente ed inevitabilmente diverse.