CdS - Castel Volturno è un villaggio tormentato, c'è un malessere sottile

"Bentornati a Castel Volturno, l’epicentro d’un villaggio tormentato, attraversato da un malessere sottile che sta (ancora) lì, mica è scomparso". Così scrive Il Corriere dello Sport sull'aria che si respira al centro sportivo del Napoli: "È chiaro che siano passate le nottate, però nulla è mutato: la crisetta (etta?) resta, la ferita per la sconfitta con la Fiorentina non s’è cicatrizzata, hanno messo le viti alla panchina di Garcia – vero – ma poi basta un soffio di vento per accorgersi che non li abbiano avvitati, semplicemente adagiati nelle filettature. E in questo senso di precarietà che Aurelio De Laurentiis deve governare.

Le parole le può portare pure via il vento, che evidentemente sa dove riconsegnarle: «Io starò con voi» gli aveva sussurrato Adl, venerdì intorno all’ora di pranzo, e ieri, incurante dell’assenza della squadra che alle sedici era già a casa dopo l’allenamento, il secondo della settimana, per assorbire gli spifferi di questo periodaccio, si è risistemato nel cuore del problema e l’ha accarezzato discretamente. I blitz non vanno annunciati, semmai si procede con il depistaggio".