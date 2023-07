Cds - Castrovilli offerto al Napoli per Demme: la risposta di ADL

Il mercato si nutre di opportunità. La Fiorentina vorrebbe approfittarne coinvolgendo il Napoli

Il mercato si nutre di opportunità. La Fiorentina vorrebbe approfittarne coinvolgendo il Napoli. Avendo avuto difficoltà a blindare Gaetano Castrovilli, che non rinnoverà, lo ha proposto al club di De Laurentiis per arrivare a Diego Demme. Una semplice idea, al momento, partita da Firenze, una voce giunta forte anche a Napoli. Il Napoli riflette e non ha ancora dato una risposta, anche perché il tedesco piace soprattutto all'Hertha. Si tratta sulla cifra. Lo scrive il Corriere dello Sport.